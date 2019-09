Praktikum beim OB: H-Blockx-Sänger Wehland im Rathaus

Münster (dpa/lnw) - Antreten zum Dienst: Henning Wehland (47), Mitbegründer der Band H-Blockx und seit 2007 Sänger bei den Söhnen Mannheims, startet am Montag ein einwöchiges Praktikum bei der Stadt Münster. Zur für Praktikanten ungewöhnlichen, aber für Musiker üblichen Zeit, begrüßte Münsters Oberbürgermeister Markus Lewe (CDU) den Musiker um 12 Uhr in seinem Amtszimmer. Nach einem ersten Gedankenaustausch unterschrieb Wehland seinen Praktikumsvertrag. «Als erstes werden wir gleich mal einen Blick in den Kalender werfen und gemeinsam schauen, was in den nächsten Tagen anliegt», sagte Lewe zum Auftakt vor Medienvertretern. So stehe am Dienstag die Sitzung des Verwaltungsvorstandes auf der Tagesordnung. «Eigentlich eine streng geheime Sitzung, aber der Praktikumsvertrag regelt das schon», sagte der OB.

Von dpa