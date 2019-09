Todesstoß in Voerde:Verdächtiger womöglich nicht schuldfähig

Voerde (dpa/lnw) - Der nach dem Todesstoß am Bahnhof in Voerde Beschuldigte könnte nach Angaben des zuständigen Staatsanwaltes wegen psychischer Probleme nicht schuldfähig sein. Er habe beantragt, den mutmaßlichen Täter aus der Untersuchungshaft in eine geschlossene psychiatrische Anstalt bringen zu lassen, bestätigte der Duisburger Staatsanwalt Alexander Bayer am Montag der dpa. Zuvor hatte «Focus Online» berichtet. Ein psychiatrisches Gutachten gebe starke Anhaltspunkte dafür, dass der 28-Jährige «zur Tatzeit auf Grund seiner psychischen Probleme nicht voll schuldfähig» gewesen sei.

Von dpa