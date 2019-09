Dealer weg: Kunden am Ebertplatz laut Polizei «irritiert»

Dieses «neue Phänomen» hätten Beamte in zivil beobachtet. Vergangenen Samstag hätten Zivilfahnder letztlich doch noch ein Drogengeschäft beobachtet, nachdem die Polizei das Versteck des Dealers (27) in einem Blumenbeet aushob. Der Wiederholungstäter kam in Untersuchungshaft.

Bei der Tat am 25. August war ein Somalier (25) von einem gleichaltrigen Landsmann erstochen worden. Die Tat hatte eine neue Debatte um die Sicherheit am Ebertplatz ausgelöst, der mitten in der Kölner Innenstadt liegt. Die Polizei bereitet zurzeit eine Kameraüberwachung des Platzes vor.