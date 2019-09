Mann stirbt nach Streit in Mehrfamilienhaus an Verletzung

Rösrath (dpa/lnw) - In Rösrath ist ein 42-Jähriger an einer schweren Stichverletzung gestorben. Rettungskräfte fanden den Schwerstverletzten am Sonntag im Keller eines Mehrfamilienhaus in Rösrath und versuchten ihn wiederzubeleben, wie die Polizei am Montag mitteilte. Der Mann starb jedoch noch vor Ort. Er hatte sich zuvor im gleichen Haus in der Wohnung eines 28-Jährigen mit diesem gestritten. Dabei erlitt der 42-Jährige eine Stichverletzung am Bein. Als die Polizei eintraf, war der Mieter selbst schon geflohen. Wie das Opfer in den Keller gelangte, war zunächst unklar. Die Polizei fahndet nach dem Tatverdächtigen, außerdem hat eine Mordkommission die Ermittlungen aufgenommen.

Von dpa