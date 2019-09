Zwei Geldautomaten bei Explosion beschädigt: Täter fliehen

Heinsberg (dpa/lnw) - Explosion in einem Bank-Vorraum in Heinsberg: Eine Gruppe Unbekannter hat versucht, am frühen Dienstagmorgen Geld zu erbeuten. Zwei Geldautomaten wurden bei der Sprengung stark beschädigt, wie die Polizei berichtete. Ob die Täter wirklich Beute machten, werde noch ermittelt. Unklar blieb zunächst auch, ob die Unbekannten die beiden Automaten sprengen wollten oder nur einen. Auch an dem Gebäude habe es «gravierende» Schäden gegeben, so dass die Statik untersucht werden müsse, sagte eine Polizeisprecherin.

Von dpa