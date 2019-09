Mit Lkw abtransportiert: Teile von Klimaanlage gestohlen

Recklinghausen (dpa/lnw) - Hunderte Kilo schwere Teile einer Klimaanlage sind am Wochenende von einer Baustelle in Recklinghausen entwendet worden. Zum Abtransport der Beute, die rund eine halbe Tonne wog, sei ein größerer Lkw notwendig gewesen, teilte die Polizei am Dienstag mit. Die gestohlen Teile gehören zu einer Klimaanlage, die auf der Baustelle zum Einbau bereitstand. Zum Wert der Beute machte die Polizei keine Angaben.

Von dpa