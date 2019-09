Riesiges Kölner Rubens-Gemälde muss «zum Arzt»

Das Gemälde zeigt eine Szene von großer Brutalität: Ein alter nackter Mann - der Apostel Petrus - wird mit dem Kopf nach unten an ein Kreuz genagelt. Die Figuren sind so überzeugend in ihren Bewegungen eingefangen, dass es fast an eine angehaltene Filmsequenz erinnert. Rubens selbst hielt das Bild für «eines der besten Werke, die meine Hand geschaffen hat».

Außergewöhnlich ist, dass das Bild nicht in einem Museum hängt, sondern in der Kirche, für die Rubens es kurz vor seinem Tod geschaffen hatte. Er fühlte sich der Pfarrgemeinde St. Peter verbunden, weil er dort als Kind den Gottesdienst besucht hatte.

Der «Maler-Gott» wurde 1577 als flämischer Kriegsflüchtling in Siegen geboren und wuchs in Köln auf. In St. Peter ist er zur Kirche gegangen, vielleicht auch getauft worden, sein Vater liegt dort begraben. «Ich habe eine große Liebe für die Stadt Köln, wo ich bis zu meinem 10. Lebensjahr erzogen wurde», schrieb Rubens 1637.