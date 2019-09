Bergamos Gosens liebäugelt weiter mit Wechsel zu Schalke

Bergamo (dpa) - Verteidiger Robin Gosens vom Champions-League-Neuling Atalanta Bergamo macht sich weiterhin Hoffnungen auf einen Wechsel zum Fußball-Bundesligisten FC Schalke 04. «Auf Schalke wissen sie aktuell ja auch noch nicht genau, wo sie stehen. Wenn es dort bergauf geht, dann ist vielleicht in den nächsten Jahren wieder etwas möglich», sagte der 25-jährige Rheinländer in einem am Mittwoch veröffentlichten Interview des Portals «t-online.de». In der vergangenen Transferperiode gab es «sehr konkrete Gespräche» zwischen den Clubs. Doch Atalanta baue auf ihn in der Champions League, in die Bergamo an diesem Mittwoch (21 Uhr) bei Dinamo Zagreb startet.

Von dpa