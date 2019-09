NRW-Haushalt: Regierung und Opposition mit Schlagabtausch

SPD-Fraktionschef Thomas Kutschaty warf der Landesregierung in der auf mehrere Stunden angesetzten Generaldebatte politisches Scheitern auf allen Ebenen vor: Mit dem angekündigten Stellenabbau von vielen Großunternehmen stünden in NRW 25 000 Jobs auf dem Spiel. Noch nie hätten sich so viele Bürgerbündnisse gegen die Politik gegründet wie in der bisher zweijährigen Amtszeit der CDU/FDP-Landesregierung. Diese Bündnisse seien etwa gegen die Wohnungspolitik, die Kita-Reform, die Abschaffung der Stichwahlen bei Kommunalwahlen und gegen die «starrsinnige Verteidigung der Straßenausbaubeiträge», sagte Kutschaty.

«Politisch haben Sie nichts an, politisch sind Sie alle nackt», sagte Kutschaty in Richtung Regierungsbank. «Die Regierung wirkt wie ein einziger FKK-Strand, und wir müssen Ihnen leider gegenüberstehen.»