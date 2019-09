Raubüberfall auf Leverkusener Ehepaare in «Aktenzeichen XY»

Leverkusen (dpa/lnw) - Acht Monate nach einem Raubüberfall auf zwei Ehepaare in einem Haus in Leverkusen hofft die Polizei durch die ZDF-Sendung «Aktenzeichen XY...ungelöst» auf neue Hinweise. Der Leiter der Ermittlungsgruppe «Metall», Kriminalhauptkommissar Winfried Voß, werde den Fall in der Sendung am Abend (20.15 Uhr) vorstellen, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Drei Täter hatten am 20. Januar im Leverkusener Ortsteil Steinbüchel die beiden im selben Haus lebenden Paare - Besitzer und Hauswirtschafter - überfallen.

Von dpa