Seniorin tot in Haus aufgefunden: Verdacht auf Verbrechen

Wuppertal (dpa/lnw) - In Wuppertal ist eine Seniorin (78) tot in ihrem Haus aufgefunden worden, es besteht der Verdacht auf ein Verbrechen. Das bestätigte ein Polizeisprecher am Mittwoch. Die «Westdeutsche Zeitung» hatte zuvor berichtet. Ein Sprecher der Staatsanwalt sagte, dass man wegen des Verdachts auf ein Tötungsdelikt ermittle, man aber noch «ganz am Anfang» stehe. Die Polizei fahnde nach dem Wagen der Frau. Ob der oder die mutmaßlichen Täter ihn gestohlen haben, blieb zunächst unklar.

Von dpa