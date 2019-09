Wegen BDS-Unterstützung: Nelly-Sachs-Preis nicht an Shamsie

Dortmund (dpa/lnw) - Die Stadt Dortmund vergibt ihren Nelly-Sachs-Preis nun doch nicht an die Autorin Kamila Shamsie, die sich an Boykottaufrufen gegen Israel beteiligt. Die Jury habe ihre in der vergangenen Woche verkündete Entscheidung für die Vergabe des Literaturpreises an die pakistanisch-britische Schriftstellerin zurückgezogen, teilte die Stadt am Mittwoch mit.

Von dpa