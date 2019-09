Düsseldorfer Klinik-Brand: Verdächtiger (83) in Psychiatrie

Düsseldorf (dpa/lnw) - Nach dem tödlichen Brand in einer Düsseldorfer Klinik ist der mutmaßliche Brandstifter in eine Psychiatrie eingewiesen worden. Nach seiner Genesung von den Folgen des Feuers sei der 83-Jährige verhaltensauffällig gewesen, sagte ein Polizeisprecher am Mittwoch in Düsseldorf. Eine Gefahr für sich und andere habe nicht ausgeschlossen werden können. Die «Rheinische Post» hatte zuerst berichtet.

Von dpa