Auto fährt nahezu ungebremst Mitarbeiter der Müllabfuhr an

Mönchengladbach (dpa/lnw) - Beim Aufladen von Sperrmüll ist ein hinter dem Müllwagen stehender Arbeiter in Mönchengladbach von einem auffahrenden Auto erfasst und eingeklemmt worden. Der Pkw sei am Mittwochmorgen nahezu ungebremst gegen den 33-Jährigen gefahren, teilte die Polizei mit. Rettungskräfte brachten den schwerverletzten Mitarbeiter eines Entsorgungsbetriebs in ein Krankenhaus.