Autofahrer prallt mit Wagen gegen Baum und stirbt

Wesel (dpa/lnw) - Ein 27 Jahre alter Autofahrer ist in der Nacht zu Donnerstag an der Bundesstraße 473 bei Wesel gegen einen Baum geprallt und gestorben. Wie ein Sprecher der Polizei am Morgen sagte, kam der Autofahrer ersten Erkenntnissen zufolge aus nicht bekanntem Grund nach rechts von der Straße ab. Weitere Details zur Unfallursache stehen laut Polizei noch nicht fest.

Von dpa