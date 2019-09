Rettungswagen fährt Schüler an

Bad Driburg (dpa/lnw) - Nach einem Gerangel mit anderen Schülern ist ein Elfjähriger in Bad Driburg auf die Fahrbahn gefallen und von einem Rettungswagen angefahren worden. Der Junge und eine Notärztin in dem Wagen wurden leicht verletzt, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Der Fahrer habe noch abbremsen, einen Zusammenstoß aber nicht mehr verhindern können, hieß es. Die 53 Jahre alte Notärztin, die gerade eine Patientin in dem Rettungswagen versorgte, verletzte sich durch das abrupte Bremsen. Die Ärztin und der Schüler kamen nach dem Vorfall am Mittwoch zur weiteren medizinischen Versorgung ins Krankenhaus.

Von dpa