Wuppertal (dpa/lnw) - Der Bundesgerichtshof will über den mutmaßlichen Doppelmord am Wuppertaler Unternehmerpaar Springmann am 14. November mündlich verhandeln. Das wurde am Donnerstag aus Justiz- und Anwaltskreisen in Wuppertal bekannt. Sowohl die Staatsanwaltschaft als auch die Verteidiger des zu lebenslanger Haft verurteilten Enkels hatten Revision eingelegt.

Von dpa