Vier Kinder und eine Schwangere bei Wohnhausbrand gerettet

Herne (dpa/lnw) - Vier Kinder und eine schwangere Frau sind in der Nacht zu Donnerstag aus einem brennenden Mehrfamilienhaus gerettet worden. Aus zwei Fenstern schlugen bereits hohe Flammen, als die Feuerwehr ihren Einsatz in der Herner Innenstadt startete. Insgesamt brachten die Rettungskräfte acht Personen in Sicherheit, teilte die Feuerwehr am Donnerstag mit. Zwei Menschen wurden mit einer schweren Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht.

Von dpa