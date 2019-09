München (dpa) - Der FC Bayern München beklagt vor dem Heimspiel in der Fußball-Bundesliga gegen den 1. FC Köln drei leicht angeschlagene Profis. Abwehrspieler Lucas Hernández habe sich beim 3:0 zum Start der Champions League gegen Roter Stern Belgrad leicht am Sprunggelenk verletzt, teilte Trainer Niko Kovac am Donnerstag mit.

Von dpa