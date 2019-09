46-Jähriger greift Mädchen mit Teppichmesser an: Festnahme

Herzogenrath (dpa/lnw) - Ein 46-jähriger Mann hat in Herzogenrath am Mittwoch ein Mädchen festgehalten und mit einem Teppichmesser bedroht. Das Mädchen konnte sich befreien und der Mann nach einer kurzen Fahndung festgenommen werden, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Eine Passantin hatte die Polizei verständigt. Der bei seiner Tat betrunkene Mann sollte einem Haftrichter vorgeführt werden. Er gestand nach Angaben der Polizei nach seiner Festnahme, eine «sexuelle Motivation» gehabt zu haben. Das Alter des Mädchens wollte die Polizei aus Gründen des Opferschutzes nicht nennen.