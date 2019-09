Mehrtägige Sperrung A1 Richtung Köln bei Hagen

Hagen (dpa/lnw) - Auf der A1 beginnt am späten Freitagabend (22.00 Uhr) eine mehrtägige Sperrung in Fahrtrichtung Köln zwischen dem Autobahnkreuz Westhofen und der Anschlussstelle Hagen-West. Als Grund nannte die Projektmanagementgesellschaft für Bundesfernstraßen, Deges, Arbeiten am Standstreifen. Er werde im Zuge des Neubaus der Brücke Hengstey als Fahrstreifen genutzt und müsse deshalb den Belastungen des Lkw-Verkehrs standhalten. Außerdem würden im Auftrag des Landesbetrieb Straßen.NRW zeitgleich Fahrbahnen in dem Bereich saniert sowie das Grün an dem Autobahnabschnitt zurückgeschnitten.

Von dpa