Brandstiftung mit zwei Toten: Polizei setzt Belohnung aus

Krefeld (dpa/lnw) - Nach dem vermutlich durch Brandstiftung entstandenen Feuer in einem Krefelder Wohnhaus mit zwei Toten haben die Ermittler eine Belohnung für entscheidende Hinweise ausgelobt. Für sachdienliche Hinweise, die zur der Aufklärung der Tat und Ergreifung der Täter führten, würden 5000 Euro gezahlt, teilte die Staatsanwaltschaft am Freitag mit. Die Mordkommission suche Zeugen, die kurz vor dem Brand etwas Verdächtiges gesehen oder gehört haben. Auch Fotos oder Videos vom Brand könnten aufschlussreich sein. Laut einem Bericht der «Westdeutschen Zeitung» sollten am Donnerstag zudem hunderte Anwohner befragt werden.

Von dpa