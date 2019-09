Motorradfahrer stirbt bei Unfall: Drogen und Geld gefunden

Aachen (dpa/lnw) - Nach einem tödlichen Motorradunfall in Aachen hat die Polizei in der Kleidung des Opfers «eine nicht geringe Menge» an Marihuana sowie eine größere Summe Bargeld gefunden. Die Polizei geht nach eigenen Angaben davon aus, dass der Mann (30) mit Drogen gehandelt hatte. Der Mann war am Donnerstagabend offenbar zu schnell unterwegs und von einer Autofahrerin beim Abbiegen erfasst worden.

Von dpa