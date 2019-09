Ohne Suttner im Derby: Funkel: Gladbach-Pleite ohne Belang

Düsseldorf (dpa) - Fußball-Bundesligist Fortuna Düsseldorf muss am Sonntag im Nachbarschaftsduell bei Borussia Mönchengladbach auf Markus Suttner verzichten. «Er hat einen falschen Schritt gemacht und fällt am Sonntag aus», sagte Trainer Friedhelm Funkel am Freitag über den österreichischen Defensivspieler. Die Fortuna muss in Gladbach zudem auf die ohnehin verletzten Alfredo Morales, Marcel Sobottka und Aymane Barkok verzichten.

Von dpa