Frau in Bielefeld durch Messerstiche schwer verletzt

Bielefeld (dpa/lnw) - Bei einem Streit an einer Bielefelder U-Bahn-Haltestelle ist am Freitag eine 43 Jahre alte Frau durch Messerstiche schwer verletzt worden. Tatverdächtig ist ein 45 Jahre alter Deutscher. Als ein Passant in die Auseinandersetzung eingriff, wurde auch er verletzt. Der Verdächtige wurde noch in Tatortnähe festgenommen. Die Hintergründe der Tat sind unklar. Nach ersten Erkenntnissen kannten sich die Frau und der Mann. Die Polizei ermittelt wegen versuchter Tötung.

Von dpa