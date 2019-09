Schulze droht mit Sanktionen bei Verfehlen der Klimaziele

Bochum (dpa) - Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) hat Ministerien mit Sanktionen gedroht, sollten sie die im Klimaschutzpaket vereinbarten Ziele nicht erreichen. «Es gibt einen klaren Mechanismus: Wer nicht liefert, muss mit der Sanktion rechnen, dass er liefern muss», sagte Schulze am Samstag am Rande des Parteitags der NRW-SPD in Bochum. Dieses «Sicherheitsnetz» sei für sie am wichtigsten.

Von dpa