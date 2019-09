Bochum (dpa/lnw) - Der nordrhein-westfälische SPD-Chef Sebastian Hartmann hat seine Partei zu einem Kurswechsel in Richtung Links aufgerufen, um Wählervertrauen zurückzugewinnen. «Wir müssen den Kurs ändern», sagte Hartmann am Samstag beim Landesparteitag in Bochum. Das müsse auch das Signal für die SPD im Bund sein.

Von dpa