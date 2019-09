Toter Radfahrer: Polizei sucht Fahrer nach Unfallflucht

Würselen (dpa/lnw) - Nach einer Unfallflucht mit einem getöteten Radfahrer fahndet die Polizei in Aachen nach dem Fahrer. Nach den bisherigen Ermittlungen soll es der Nacht auf Samstag in Würselen zu einem Zusammenstoß zwischen Auto und Radfahrer gekommen sein. Zeugen fanden laut Mitteilung der Polizei von Samstag den 19-jährigen Radler gegen 1.00 Uhr schwer verletzt. Er starb kurz darauf an der Unfallstelle.

Von dpa