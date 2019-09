Leiche in Bad Oeynhausen gefunden: Identität offen

Bad Oeynhausen (dpa/lnw) - Nach dem Fund einer Leiche unter der Terrasse einer Bäckerei in Bad Oeynhausen in Ostwestfalen wollen Polizei und Staatsanwaltschaft am Sonntag Details nennen. Die Identität des Toten sei noch nicht geklärt. Auch sei noch offen, ob es sich um ein Verbrechen handelt. Die Polizei in Bielefeld hat eine Mordkommission eingerichtet, wie die Polizei des Kreises Minden-Lübbecke am Samstag sagte. Über den Leichenfund hatte zuvor die «Neue Westfälische» berichtet.

Von dpa