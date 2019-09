Betrunkener Autofahrer schläft vor Drive-In-Schalter ein

Erftstadt (dpa/lnw) - Bei laufendem Motor ist ein betrunkener 22-Jähriger am Steuer seines Wagens vor einem Drive-In-Schalter eines Fast-Food-Restaurants in Erftstadt (Rhein-Erft-Kreis) eingeschlafen. Ein 52 Jahre alter Autofahrer hinter ihm in der Schlange sei auf den Schlafenden aufmerksam geworden, weil er nicht weitergefahren sei, teilte die Polizei am Sonntagmorgen mit. Durch «Tätscheln der Wangen» habe der Zeuge ihn am Samstagmorgen aufgeweckt, ihm die Autoschlüssel abgenommen und die Beamten benachrichtigt. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,26 Promille. Der Mann habe angegeben, zuvor in einer Diskothek in Köln gewesen zu sein. Die Polizei stellte den Führerschein sicher. Zur Bestellung war es nicht mehr gekommen.

Von dpa