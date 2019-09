Wolken und Regen zum Wochenstart in NRW

Offenbach (dpa/lnw) - Nach einem sonnigen Sommerwochenende beginnt die neue Woche in Nordrhein-Westfalen trüb mit Wolken und Regen. Bereits ab Sonntagnachmittag ziehen im Südwesten erste Wolken auf, die vereinzelt Regen bringen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Sonntag mitteilte. In den Grenzregionen zu Belgien und den Niederlanden sei ab dem Abend dann auch mit teils kräftigen Schauern und Gewittern zu rechnen. Am Montag bleibt es laut DWD-Vorhersage landesweit stark bewölkt mit schauerartigem Regen. Die Temperaturen erreichen Höchstwerte von 17 bis 20 Grad und bis zu 16 Grad im Bergland. Am Montagabend und in der Nacht klingt der Regen kurzzeitig ab. Der Dienstag beginnt bewölkt, aber trocken - doch bereits ab dem Nachmittag ziehen laut DWD erneut Regenschauer von West nach Ost durch das Land. Die Temperaturen erreichen Höchstwerte von bis zu 22 Grad.

Von dpa