Randalierer schlagen Fenster von mindestens elf Autos ein

Bielefeld (dpa/lnw) - Unbekannte haben die Fenster von mindestens elf Autos in der Bielefelder Innenstadt eingeschlagen. Vermutlich im Vorbeigehen hatten der oder die Täter am frühen Sonntagmorgen Fenster der in drei Straßen des Stadtteils Mitte geparkten Autos zerschlagen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Es seien überwiegend die Beifahrerfenster eingeschlagen worden. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf mehrere Tausend Euro und bittet um Hinweise zu den Tätern.

Von dpa