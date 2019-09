Mann nach Attacke in Lebensgefahr: Polizei fahndet nach Sohn

Essen (dpa/lnw) - Nach dem Fund eines lebensgefährlich verletzten 60-Jährigen in einer Wohnung in Essen fahndet die Polizei nach dem 36 Jahre alten Sohn des Mannes. «Der flüchtige Mann, nach dem gefahndet wird, konnte mit großer Sicherheit als Sohn des Opfers identifiziert werden», teilte die Polizei am Sonntagabend mit.