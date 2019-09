Toter Radfahrer: Polizei ermittelt flüchtiges Auto

Würselen (dpa/lnw) - Nach einer Unfallflucht mit einem getöteten Radfahrer in Würselen hat die Polizei den Halter des mutmaßlichen Unfallwagens ermittelt. Die Fahndung nach Fahrer und Fahrzeug unter anderem in sozialen Medien habe zu Hinweisen geführt, mit denen die Anschrift des Autohalters habe ermittelt werden können, teilte die Polizei am Sonntagabend mit. Am Ort sei auch das mutmaßliche Unfallauto gefunden worden, hieß es. «Es wies die beschriebenen Beschädigungen im Frontbereich auf», teilte die Polizei in Aachen mit. Ob der Halter das Auto bei dem Zwischenfall auch fuhr, wurde noch ermittelt.

Von dpa