Volle Straßen in NRW: Landesweit mehr als 230 Kilometer Stau

Auch die Autobahnen im Ruhrgebiet waren am Montagmorgen voll. Am längsten staute sich der Verkehr auf der A52, A516, A40 und der A42. Auf der A52 von Essen in Richtung Düsseldorf dauerte es insgesamt 30 Minuten Länger. Und auch auf der A40 von Dortmund in Richtung Essen brauchten Autofahrer etwa zwanzig Minuten länger.

Ganz Nordrhein-Westfalen brachte es am Montagmorgen laut der WDR-Verkehrsstudios zwischenzeitlich auf über 230 Kilometer Stau.