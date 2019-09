SG Wattenscheid: Insolvenzverfahren kann eröffnet werden

Bochum (dpa/lnw) - Das Insolvenzverfahren beim Regionalligisten SG Wattenscheid 09 kann zum 1. Oktober eröffnet werden. Das ist das Ergebnis in der Prüf- und Sicherungsphase durch Insolvenzverwalterin Anja Commandeur, bestätigte der Traditionsclub der Deutschen Presse-Agentur am Montag. Zuvor hatte die «Westdeutsche Allgemeine Zeitung» (WAZ) in ihrer Online-Ausgabe darüber berichtet.

Von dpa