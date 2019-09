76-Jährige bei Paderborn getötet: Schwiegersohn in Haft

Borchen (dpa/lnw) - Nach dem gewaltsamen Tod einer 76-Jährigen in Borchen bei Paderborn sitzt der Schwiegersohn der Frau wegen des Verdachts des Totschlags in Nürnberg in Untersuchungshaft. Das teilten Polizei Bielefeld und Staatsanwaltschaft Paderborn am Dienstag mit. Rechtsmediziner fanden demnach bei der Obduktion des Leichnams am Montag Spuren für ein Tötungsdelikt. Angehörige und Rettungskräfte hatten die Tote am Sonntagabend in ihrem Haus bei Borchen gefunden. Aufgrund der Spuren am Tatort war der Schwiegersohn ins Visier der Ermittler geraten.

Von dpa