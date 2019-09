Polizei durchsucht Wohnungen mutmaßlicher Fahrraddiebe

Köln (dpa/lnw) - Die Polizei hat in Köln am Dienstagmorgen Wohnungen von sieben mutmaßlichen Fahrraddieben durchsucht. Die 17 bis 29 Jahre alten Männer stehen im Verdacht, gestohlene Räder an einen 49-Jährigen verkauft zu haben, wie Staatsanwaltschaft und Polizei gemeinsam mitteilten. Den älteren Mann hatten die Beamten bereits im Juli festgenommen, inzwischen ist er wieder auf freiem Fuß.

Von dpa