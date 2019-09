NRW-Wirtschaft im ersten Halbjahr nur minimal gewachsen

Mit dem Plus von 0,1 Prozent liegt NRW beim Wirtschaftswachstum im unteren Drittel der Bundesländer. Den höchsten Zuwachs ermittelten die Statistiker mit 1,9 Prozent für Berlin, am schwächsten entwickelte sich die Wirtschaft in Rheinland-Pfalz, wo das Bruttoinlandsprodukt um 0,9 Prozent sank.