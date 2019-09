Ex-Marketingdirektor klagt gegen Fortuna Düsseldorf

Düsseldorf (dpa) - Der frühere Marketingdirektor von Fortuna Düsseldorf zieht gegen den Fußball-Bundesligisten vor das Arbeitsgericht. An diesem Freitag kommt es in der Causa zu einer mündlichen Verhandlung. Das teilte das Arbeitsgericht Düsseldorf am Dienstag mit. Alexander Steinforth war vom inzwischen selbst stark angeschlagenen Vorstandschef Thomas Röttgermann vor rund zwei Wochen von seinen Aufgaben entbunden worden.

Von dpa