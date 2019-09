Prügelei bei Hochzeit: Bräutigam muss auf Polizeiwache

Mülheim/Ruhr (dpa/lnw) - So hatte er sich seine Hochzeitsnacht wohl nicht vorgestellt: Ein Bräutigam ist in eine Schlägerei mit Passanten verwickelt worden und muss jetzt mit strafrechtlichen Konsequenzen rechnen. Der 27-Jährige verließ nachts in Mülheim eine Bar am Ruhrufer, in der die Feier stattfand. Draußen geriet er in einen «handfesten Streit» mit Passanten, wie die Polizei am Dienstag berichtete. «Die zuerst eintreffenden Beamten halfen sofort der Braut und anderen Personen, die vergeblich versuchten, den Bräutigam zu beruhigen und die Schlägerei zu beenden», so die Polizei zu dem Einsatz in der Nacht zum Samstag.

Von dpa