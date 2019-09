Versteigerung: NRW trennt sich von Lamborghinis

Düsseldorf (dpa/lnw) - Das Land Nordrhein-Westfalen will sich in Düsseldorf bei einer Versteigerung von zwei Supersportwagen der Marke Lamborghini trennen. Ein Lamborghini Aventador wird zum Mindestgebot von 125 500 Euro aufgerufen, ein Huracan für 117 300 Euro feilgeboten. Das hat ein Sprecher der Oberfinanzdirektion in Köln am Dienstag bestätigt. Die Auktion finde am 2. Oktober in Düsseldorf statt.

Von dpa