Ruhrtriennale vor Ende noch mit Techno-Tanz-Uraufführung

Bochum (dpa/lnw) - Kurz vor Abschluss der diesjährigen Ruhrtriennale präsentiert das Festival am Donnerstag eine Tanz-Uraufführung zu Technosounds. Die israelische Choreographin Sharon Eyal ist mit ihrer Kompanie L-E-V in der Bochumer Jahrhunderthalle mit dem Stück «Chapter 3: The Brutal Journey of the Heart» zu Gast. Die Choreographin der renommierten Batsheva Dance Company arbeitet mit dem Musikproduzenten Gai Behar zusammen, dessen live eingespielter Techno-Beat Soundtrack für ausdrucksstarke Tänzer sein wird. Die Uraufführung sei damit der Höhepunkt der letzten Festivalwoche, teilten die Macher des Festivals der Künste am Mittwoch mit.

Von dpa