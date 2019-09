Mann zückt Messer: Polizist schießt 27-Jährigen an

Marl (dpa/lnw) - Ein Polizist hat einem 27-Jährigen bei dessen Festnahme ins Bein geschossen. Der Mann sollte am Mittwochmorgen auf Grundlage eines bestehenden Haftbefehls in einer Wohnung in Marl im Ruhrgebiet festgenommen werden, wie die Polizei berichtete. «Als der Mann ein Messer ergriff, verletzte ihn ein Polizeibeamter durch eine Schussabgabe am Bein», so die Beamten.

Von dpa