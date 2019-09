Paderborn (dpa/lnw) - Kerosingeruch und Rauchalarm haben am Mittwoch den Start eines Lufthansafliegers am Flughafen Paderborn ausgebremst. Das Flugzeug nach München war gerade auf dem Weg in die Startposition, als der verdächtige Treibstoff-Geruch gemeldet wurde, wie der Flughafen mitteilte. Die Flughafenfeuerwehr evakuierte den Flieger mit 69 Menschen an Bord.

Von dpa