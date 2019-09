Polizei: Vergewaltigung im Düsseldorfer Hofgarten aufgeklärt

Das Opfer hatte nachts eine Altstadt-Disco verlassen, als es von einer Unbekannten angesprochen worden war. Als beide Frauen durch den Hofgarten gingen, wurden sie von mehreren jungen Männern angegriffen. Dabei raubten diese auch die Handtasche der Wuppertalerin. Das Opfer hatte nach der Tat in einem Hotel am Rande des Parks Hilfe gefunden. Einzelheiten wollen die Ermittler an diesem Donnerstag vorstellen.