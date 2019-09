Arminia-Coach Neuhaus freut sich auf VfB

Bielefeld (dpa/lnw) - Arminia Bielefeld fiebert dem Topspiel in der 2. Fußball-Bundesliga gegen Spitzenreiter VfB Stuttgart am Freitag (18.30 Uhr/Sky) entgegen. «Es treffen zwei sehr formstarke Mannschaften aufeinander. Stuttgart hat ein unheimliches Potenzial und viel Qualität in der Mannschaft», sagte Arminia-Trainer Uwe Neuhaus am Mittwoch. Er rechnet sich aber durchaus Siegchancen gegen den Aufstiegsfavoriten aus. «Wir sind gut drauf, auch wenn in Wiesbaden nicht alles perfekt lief, gerade im Defensivbereich.»

Von dpa