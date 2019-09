VfL Bochum schließt Geschäftsjahr mit leichtem Gewinn ab

Mit 6721 verkauften Dauerkarten in der zurückliegenden Saison hat der Club einen Vereinsrekord für die 2. Liga aufgestellt. Aktuell verzeichnen die Bochumer 11 583 Mitglieder, damit gehört der VfL laut eigenen Angaben zu den 25 mitgliederstärksten Vereinen in Deutschland. 1027 Mitglieder waren am Mittwoch in den Bochumer RuhrCongress gekommen.