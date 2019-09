Studie zu Kita-Qualität: In NRW fehlen 15 600 Erzieher

Dortmund (dpa/lnw) - Für eine landesweit kindgerechte Betreuung in den Kitas braucht Nordrhein-Westfalen einer Studie zufolge zusätzlich 15 600 Vollzeit-Fachkräfte. Beim Personalschlüssel seien zwar auch Verbesserungen erreicht worden, es gebe aber noch großen Ausbaubedarf im bevölkerungsreichsten Bundesland. Zu diesem Ergebnis kommt das am Donnerstag in Gütersloh veröffentlichte «Ländermonitoring Frühkindliche Bildungssysteme» der Bertelsmann Stiftung. Im bundesweiten Vergleich liegt NRW unter den westdeutschen Ländern in etwa im Mittelfeld.

