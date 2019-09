Brenntag holt Ex-Clariant-Manager Kohlpaintner als Chef

Essen (dpa/lnw) - Der Chemikalienhändler Brenntag ist auf der Suche nach einem neuen Chef fündig geworden. Christian Kohlpaintner werde zum Jahreswechsel den Vorstandsvorsitz von Steven Holland übernehmen, teilte der MDax-Konzern am Donnerstag in Essen mit. Kohlpaintner war zuletzt Manager beim Schweizer Spezialchemiekonzern Clariant und war dort unter anderem für die Region Asien zuständig. Brenntag hatte bereits im März angekündigt, dass der langjährige Noch-Chef Holland von Bord gehen würde. Im Februar wäre sein Vertrag ausgelaufen, er ist seit acht Jahren an der Unternehmensspitze.

Von dpa